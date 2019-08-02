Олимпийское золото должно было достаться Медведевой

Больше года прошло после Олимпийских Игр в Южной Корее, а разговоры вокруг ожесточенной конкуренции Алины Загитовой и Евгении Медведевой не утихают. У последней появилась заступница в лице фигуристки Анастасии Губановой.

По ее мнению, Женя заслужила золотую медаль гораздо больше, нежели ее главная соперница. Хотя судьи посчитали наоборот.

"У Алины же был только первый сезон. Она ведь еще маленькая, ребенок. Я считаю, что она пока не заслужила золотую медаль", – высказалась Губанова в прямом эфире, который провела в своем Instagram.

Завистница заявила своим подписчикам, что было время, когда она оставляла позади себя олимпийскую чемпионку "на раз-два". Но затем Алина переросла Губанову.

"Может, стала больше работать, а может, и химия", – процедила фигуристка.

Напомним, на Олимпиаде в Пхенчхане Загитова завоевала золотую медаль, а ее главная преследовательница Медведева – серебро. Тогда они занимались у одного тренера Этери Тутберидзе. В мае 2018 года Евгения перебралась в Канаду к Брайану Орсеру.

С тех пор разговоры о нездоровом противостоянии ледовых принцесс стали громче. Однако сами фигуристки опровергают данные слухи.