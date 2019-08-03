Месси получил суровое наказание

Спортсмен поплатился за резкие высказывания

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил 3 месяца дисквалификации за критику Южноамериканской федерации футбола (CONMEBOL) во время Кубка Америки.

Отмечается, что спортсмен не сыграет в товарищеских матчах против Чили, Мексики и Германии, уточняет газета El Mundo.

Напомним, что Месси 25 июля во время Кубка Америки в Бразилии раскритиковал организацию. По его мнению, должностные лица якобы делали все возможное ради победы хозяев поля. В связи с этим, по его словам, судейство на турнире было направлено против его команды.