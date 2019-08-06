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Соотечественница посмеялась над Шараповой

Мария Шарапова. Фото: instagram.com/mariasharapova
Теннисистка выложила предательское фото

Поражение в первом же круге турнира в канадском Торонто прославленной Марии Шараповой послужило поводом для злых шуток со стороны завистников. Однако неприятной неожиданностью стала острота от коллеги по цеху Дарьи Касаткиной.

Она подковырнула 32-летнюю теннисистку в Instagram-аккаунте. Спортсменка опубликовала фото, где она стоит с соперницей Шараповой по тому матчу, с эстонкой Анетт Контавейт. Снимок сделан перед игрой.

Касаткина сочинила шуточный диалог с победительницей, которую якобы просила побыстрее обставить соотечественницу. Шарапова не сдавалась на протяжении почти трех часов. В итоге была повержена со счетом 6:4, 3:6, 4:6. 

Ксения АНДРЕЕВА
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