Российские фигуристы сбежали в Белоруссию

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Сразу два российских спортсмена станут теперь выступать за другую страну.
"Одиночники Виктория Сафонова и Константин Милюков с нового сезона... будут представлять Беларусь на соревнованиях. Летний Кубок станет для них своеобразным знакомством с белорусскими коллегами, тренерами, судьями", -
сообщается на сайте Белорусского союза конькобежцев.
Сафонова и Милюков выступят в летнем Кубке союза, соревнования пройдут в Минске 9 и 10 августа. Кроме того, в турнире также примет участие бывшая российская спортивная пара: Виктория Яценко и Даниил Паркман. Фигуристы сменили спортивное гражданство в прошлом году.
Константину Милюкову 25 лет, в прошлом сезоне он выиграл первый этап Кубка России и в итоге стал шестым на чемпионате страны. Виктории Сафоновой 16 лет, ранее она одержала победу на турнире Ice Star в Минске среди юниоров, а также участвовала в этапах Кубка России и заняла восьмое место на чемпионате России среди юниоров, напоминает "Лента.ру".
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