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Умер тренер сборной России по бейсболу

Спортсмену было 37 лет

Утром 9 августа на ушел из жизни тренер национальной сборной команды России по бейсболу и главный тренер бейсбольного клуба РусСтар Артемий Артамонов.

"Артемий был одним из лучших игроков в стране за всю историю развития бейсбола в России. Он был настоящим лидером, с которым всегда складывался успешный коллектив единомышленников и чемпионов", –

сообщается на сайте Федерации бейсбола России.

Артемий Олегович пользовался большим авторитетом у коллег и бейсбольной общественности. Его опыт и знание игры позволили ему в достаточно молодом возрасте стать руководителем национальной сборной и готовить ее к отборочным соревнованиям Олимпиады-2020 в Токио.

Федерация выразила соболезнования родным и близким Артамонова. Тренера похоронят 11 августа на Хованском кладбище.

Валентина МАЙОРОВА
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