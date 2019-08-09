Нибиру
- Земля обречена: обнаружена еще одна планета жизни
- Затопит всех: Нибиру начала плавить льды Антарктики
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
Утром 9 августа на ушел из жизни тренер национальной сборной команды России по бейсболу и главный тренер бейсбольного клуба РусСтар Артемий Артамонов.
"Артемий был одним из лучших игроков в стране за всю историю развития бейсбола в России. Он был настоящим лидером, с которым всегда складывался успешный коллектив единомышленников и чемпионов", –
сообщается на сайте Федерации бейсбола России.
Артемий Олегович пользовался большим авторитетом у коллег и бейсбольной общественности. Его опыт и знание игры позволили ему в достаточно молодом возрасте стать руководителем национальной сборной и готовить ее к отборочным соревнованиям Олимпиады-2020 в Токио.
Федерация выразила соболезнования родным и близким Артамонова. Тренера похоронят 11 августа на Хованском кладбище.
Западным лидерам рекомендовали стать жестче
Дистанционные проверки безопасности оказались непривычны для жителей Незалежной