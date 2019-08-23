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Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года из-за кокаина

Наркотики подвели: хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года
Евгений Кузнецов. Фото: www.globallookpress.com
Двукратный чемпион мира попался прямо в ходе ЧМ-2019

Центральный нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз"" и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов заработал дисквалификацию на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сегодня говорится в заявлении Международной федерации хоккея (IIHF).

Отмечается, что в организме 27-летнего россиянина обнаружен кокаин. Наркотик был выявлен в допинг-пробе хоккеиста, взятой 26 мая 2019 г. на чемпионате мира, который проходил в Словакии.

Как указывается в сообщении, Кузнецов не просил вскрывать пробу B и был временно отстранен с 13 июня 2019 года. Срок дисквалификации составил четыре года, завершится она 12 июня 2023-го.

Напомним, российская сборная в Словакии завоевала бронзовые медали. Сам форвард Кузнецов за 10 игр забил всего 2 гола.

Елена УСОВА
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