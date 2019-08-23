В Болгарии умер 16-летний российский ватерполист

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Член сборной команды Санкт-Петербурга по ватерполу, кандидат в мастера спорта Виталий Смирнов скончался в Болгарии 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водного поло России.
Молодому спортсмену было 16 лет, он являлся кандидатом в члены юниорской сборной команды РФ.
"Федерация водного поло России выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия", – говорится в сообщении.
По информации "Фонтанки", ватерполист умер на сборах во время тренировки. Отмечается, что причиной смерти стала остановка сердца.
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