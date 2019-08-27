Футболист из Греции рассказал о самых страшных вещах в России

Российские дороги, самолеты и футбольные поля навсегда останутся в памяти спортсмена

Экс-легионер московского "Динамо" Юркас Сейтаридис рассказал о том, что до глубины души изумило его в российской жизни.

"Меня поразил ваш трафик. Это джунгли, невероятно. Тот, у кого большая машина– босс", –

цитирует греческого футболиста "Матч ТВ".

Спортсмен обратил внимание на то, что на дорогах обычно были или очень дорогие машины, или, напротив, дешевые. Кроме того, футболист посетовал на слишком длинные авиаперелеты.

"Мне было страшно...с нами летали ребята с пистолетами – охранники. Это пугало, такого невозможно представить в Европе, потому что здесь запрещено проносить оружие на борт", -

поведал Сейтаридис.

Легионер решил, что вместе с футболистами "летали очень влиятельные люди со своей охраной".

Самым необычной игрой грек назвал матч, который прошел в Сибири. По его словам, пейзаж там был очень похож на монгольский. Игра шла во время снегопада, все очень замерзли, а у футболиста даже обледенели волосы.

"В перерыве доктор поджигал вату, пропитанную каким-то раствором, и подносил к ногам игроков. Помогало согреться", –

вспомнил спортсмен.

Сейтаридис вместе со сборной Греции стал чемпионом Европы в 2004 году. В столичном клубе "Динамо" футболист играл в сезоне-2005/06.

