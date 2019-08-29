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Чемпионка России поборется за Грузию

Сменила гражданство: чемпионка России перешла в сборную Грузии
Мария Харенкова. Фото: www.globallookpress.com
Спортсменкнка представит закавказскую страну на ЧМ-2019

Мария Харенкова будет выступать за сборную Грузии. Ее уже включили в состав этой национальной команды.

Такое решение было принято на исполкоме Международной федерации гимнастики, который состоялся в Никарагуа. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 4 по 13 октября в Штутгарте (Германия).

Мария была чемпионкой России и призером национального Кубка. На юниорском чемпионате Европы 2012 г. она завоевала золотые медали в командных соревнованиях, вольных упражнениях и на бревне и бронзу в опорном прыжке. 

В 2014 г. Харенкова стала бронзовым призером чемпионата мира по спрортивной гимнастике в командных соревнованиях и чемпионкой Европы в упражнении на бревне. Через год она завоевала серебряную медаль в многоборье.

Спортсменке в октябре исполнится 21 год.

Полина ДОРОЖКИНА
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