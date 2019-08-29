Чемпионка России поборется за Грузию

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Мария Харенкова будет выступать за сборную Грузии. Ее уже включили в состав этой национальной команды.
Такое решение было принято на исполкоме Международной федерации гимнастики, который состоялся в Никарагуа. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 4 по 13 октября в Штутгарте (Германия).
Мария была чемпионкой России и призером национального Кубка. На юниорском чемпионате Европы 2012 г. она завоевала золотые медали в командных соревнованиях, вольных упражнениях и на бревне и бронзу в опорном прыжке.
В 2014 г. Харенкова стала бронзовым призером чемпионата мира по спрортивной гимнастике в командных соревнованиях и чемпионкой Европы в упражнении на бревне. Через год она завоевала серебряную медаль в многоборье.
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