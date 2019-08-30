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Трагически погиб российский чемпион мира по плаванию

Трагически погиб российский чемпион мира по плаванию
Фото: www.globallookpress.com
Спортсмен утонул в реке Енисей

Николай Петшак скончался 27 августа на тренировке, сообщили в министерстве спорта Красноярского края. Причиной его смерти стал несчастный случай.

"Прощание пройдет в пятницу, 30 августа, в 11:00 в зале прощаний", – записано на сайте ведомства. Федерации зимнего плавания из разных регионов страны выразила соболезнования родным и близким погибшего. Представители организации называют чемпиона одним из "самых опытных моржей России".

Были ли у знаменитого пловца проблемы со здоровьем, не известно. Краевые СМИ известили о его гибели 29 августа. Друзья чемпиона рассказали, как все случилось.

"Он пошел на свой стандартный круг, но пошел один. С буйком, как надо. Кто-то из ребят на берегу был. Смотрят: буек есть, а тела не видно. Доплыли, достали, попытались откачать, но уже было поздно. Точного заключения врачей мы не знаем", – отметили они. 

Николай Петшак – участник заплывов через Берингов пролив и пролив Лаперуза. Он основал в Красноярске собственный клуб закаливания "Мегаполис".

Участвовал в ЧМ по плаванию в холодной воде, в 2012 г. стал чемпионом мира. Ранее, в 1994-м, установил рекорд по нахождению в холодной воде. 

Спортсмен родился в мае 1955 года. Больше 40 лет он занимался холодовым плаванием, отмечает телеканал "360".

Он был председателем федерации холодового плавания в Красноярском крае, участвовал во многих местных социальных проектах по пропаганде спорта и в Эстафете олимпийского огня в 2013 г. в Красноярске. Недавно принимал участие в традиционном эстафетном заплыве в честь Дня государственного флага России.

Полина ДОРОЖКИНА
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