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Российская спортсменка умерла в 23 года

Российская спортсменка умерла в 23 года
Фото: pixabay.com
У девушки остановилось сердце

Трагедия произошла накануне. О смерти футболистки Полины Кобзевой сообщили в соцсетях.

"Сегодня днём у нас в команде произошло большое горе, скончалась Полина Кобзева, у неё остановилось сердце. Очень скорбим и сожалеем, это большая беда для нас", - говорится на странице женского клуба "Подольчанка", за который она играла.

Подробности случившегося пока не приводятся.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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