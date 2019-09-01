Российская спортсменка умерла в 23 года

У девушки остановилось сердце

Трагедия произошла накануне. О смерти футболистки Полины Кобзевой сообщили в соцсетях.

"Сегодня днём у нас в команде произошло большое горе, скончалась Полина Кобзева, у неё остановилось сердце. Очень скорбим и сожалеем, это большая беда для нас", - говорится на странице женского клуба "Подольчанка", за который она играла.

Подробности случившегося пока не приводятся.