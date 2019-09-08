Придушил американца: Хабиб победил Порье

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Хабиб Нурмагомедов отвоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе в поединке с бойцом из США Дастином Порье.
В третьем раунде российский спортсмен применил удушающий прием и одержал победу, которая стала в его карьере 28-й.
После боя бойцы обменялись футболками с символикой команд. Между тем Нурмагомедов прокомментировал свою победу и пообещал дать денег поверженному Порье. Он намерен продать футболку с боя и перевести деньги в благотворительный фонд, которым управляет американец. Кроме того, Хабиб раскрыл секрет знаменитой папахи. По его словам, он заряжается от нее энергией.
"Там, где я вырос, в горах, мы носим папаху не потому, что каждый может ее носить. Ее носят настоящие мужчины. От этой папахи я заряжался энергией, когда заходил сюда",
– цитирует его телеграм-канал РИА Новости.
Интересно, что папахи благодаря российскому спортсмену пользуются теперь бешеной популярностью. Так, в Арабских Эмиратах их продавали в сувенирных магазинах.
"Ребята из UFC заранее приехали в Махачкалу, оптом скупили несколько тысяч папах (…)Парни говорят, что благодаря Хабибу их бизнес теперь процветает", – пишет телеграм-канал LIFE SHOT.
Пользователи Сети ищут papakha и khabib hat. Так, на Amazon папаху можно купить за 64 доллара (чуть больше 4 тысяч рублей).
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