Придушил американца: Хабиб победил Порье

Россиянин даст сопернику денег после эффектной победы

Хабиб Нурмагомедов отвоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе в поединке с бойцом из США Дастином Порье.

В третьем раунде российский спортсмен применил удушающий прием и одержал победу, которая стала в его карьере 28-й.

После боя бойцы обменялись футболками с символикой команд. Между тем Нурмагомедов прокомментировал свою победу и пообещал дать денег поверженному Порье. Он намерен продать футболку с боя и перевести деньги в благотворительный фонд, которым управляет американец. Кроме того, Хабиб раскрыл секрет знаменитой папахи. По его словам, он заряжается от нее энергией.

"Там, где я вырос, в горах, мы носим папаху не потому, что каждый может ее носить. Ее носят настоящие мужчины. От этой папахи я заряжался энергией, когда заходил сюда",

– цитирует его телеграм-канал РИА Новости.

Интересно, что папахи благодаря российскому спортсмену пользуются теперь бешеной популярностью. Так, в Арабских Эмиратах их продавали в сувенирных магазинах.

"Ребята из UFC заранее приехали в Махачкалу, оптом скупили несколько тысяч папах (…)Парни говорят, что благодаря Хабибу их бизнес теперь процветает", – пишет телеграм-канал LIFE SHOT.

Пользователи Сети ищут papakha и khabib hat. Так, на Amazon папаху можно купить за 64 доллара (чуть больше 4 тысяч рублей).