Легендарный футболист может вернуться в чемпионат Аргентины

Не исключено, что через год звезда футбола Лионель Месси перейдет в "Ньюэллс Олд Бойз". В контракте 32-летнего нападающего "Барселоны" прописан пункт, где говорится, что игрок может расторгнуть соглашение 30 июня каждого года.

Об этом TNT Sports рассказал источник. Впрочем, легендарный обладатель "Золотых мячей" не раз заявлял, что планирует завершить карьеру в родном клубе, после чего перейти на тренерскую или административную работу, напоминает "СвободнаяПресса".