Российский хоккеист замешан в мошенничестве на 45 миллионов

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Бывшего нападающего молодежной сборной России по хоккею Игоря Мусатова хотят арестовать за мошенничество в особо крупной размере, связанном с криптовалютой, пишет ТАСС.
Как сообщает "Пятый канал", спортсмен зимой 2018 года хотел заключить сделку с инвестором, попросив у него 800 тыс. долларов (примерно 45 млн. рублей) за криптовалюту. На встречу с покупателем вместо Мусатова явился его помощник, который скрылся с крупной суммой, так и не продав биткоины.
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