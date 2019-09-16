Российский хоккеист замешан в мошенничестве на 45 миллионов

Спортсмен свою вину не признает

Бывшего нападающего молодежной сборной России по хоккею Игоря Мусатова хотят арестовать за мошенничество в особо крупной размере, связанном с криптовалютой, пишет ТАСС.

Как сообщает "Пятый канал", спортсмен зимой 2018 года хотел заключить сделку с инвестором, попросив у него 800 тыс. долларов (примерно 45 млн. рублей) за криптовалюту. На встречу с покупателем вместо Мусатова явился его помощник, который скрылся с крупной суммой, так и не продав биткоины.