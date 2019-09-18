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Умер экс-игрок "Зенита"

Фернандо Риксен ушел из жизни сегодня утром

Футболисту было 43 года. О его смерти сообщила пресс-служба шотландского клуба Rangers. Риксен играл за него шесть лет – с 2000 по 2006-й.

"Зенит" в Twitter выразил соболезнования родным и близким бывшего игрока клуба.

Напомним, спортсмен страдал от страшной болезни – латерального амиотрофического склероза. Она неизлечима – человек в итоге теряет мышечную память и наступает паралич.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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