Нибиру
- Остались сутки: гигантский астероид разрушит Землю
- Кракен с Нибиру высадился на Байкале
- Земля, прощай: Нибиру уничтожит человечество
Футболисту было 43 года. О его смерти сообщила пресс-служба шотландского клуба Rangers. Риксен играл за него шесть лет – с 2000 по 2006-й.
Rangers is deeply saddened to announce that former player Fernando Ricksen passed away this morning following his battle with motor neurone disease.— Rangers Football Club (@RangersFC) 18 сентября 2019 г.
"Зенит" в Twitter выразил соболезнования родным и близким бывшего игрока клуба.
Сегодня утром не стало Фернандо Риксена.— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 18 сентября 2019 г.
«Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых. pic.twitter.com/MyFoI6CbEF
Напомним, спортсмен страдал от страшной болезни – латерального амиотрофического склероза. Она неизлечима – человек в итоге теряет мышечную память и наступает паралич.
Главам государств готовят для подписания документ о мире в Донбассе по "формуле Штайнмайера"
Киев потребовал от Праги соблюдать антироссийские санкции ЕС