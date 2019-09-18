Фернандо Риксен ушел из жизни сегодня утром

Футболисту было 43 года. О его смерти сообщила пресс-служба шотландского клуба Rangers. Риксен играл за него шесть лет – с 2000 по 2006-й.

Rangers is deeply saddened to announce that former player Fernando Ricksen passed away this morning following his battle with motor neurone disease. — Rangers Football Club (@RangersFC) 18 сентября 2019 г.

"Зенит" в Twitter выразил соболезнования родным и близким бывшего игрока клуба.

Сегодня утром не стало Фернандо Риксена.



«Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых. pic.twitter.com/MyFoI6CbEF — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 18 сентября 2019 г.

Напомним, спортсмен страдал от страшной болезни – латерального амиотрофического склероза. Она неизлечима – человек в итоге теряет мышечную память и наступает паралич.