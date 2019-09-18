Подмосковная гимнастка победила на ЧМ

Спортсменке не было равных в упражнениях с обручем

Екатерина Селезнева завоевала золотую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Баку.

Селезнева уверенно обошла всех конкурентов в упражнениях с обручем. Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что спортсменка подтвердила свой международный класс.

"Золото чемпионата мира является закономерным результатом ее больших стараний и высокого мастерства", – цитирует его интернет-портал "Подмосковье сегодня".