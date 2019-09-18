Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Подмосковная гимнастка победила на ЧМ

Спортсменке не было равных в упражнениях с обручем

Екатерина Селезнева завоевала золотую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Баку.

Селезнева уверенно обошла всех конкурентов в упражнениях с обручем. Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что спортсменка подтвердила свой международный класс.

"Золото чемпионата мира является закономерным результатом ее больших стараний и высокого мастерства", – цитирует его интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в октябре 2019 года

В октябре 2019 года с деньгами повезет не всем

Чехи развалят Украину под управлением Кремля

Киев потребовал от Праги соблюдать антироссийские санкции ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей