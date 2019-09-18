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Шарапова отказалась считать Россию своим домом

Шарапова отказалась от России
Фото: www.globallookpress.com
Российская теннисистка призналась в любви к американским пенатам

Победительница пяти турниров Большого шлема, теннисистка Мария Шарапова заявила, что считает своим домом не Россию, а Соединенные Штаты. Однако она совсем не собирается забывать о русских корнях. Об этом россиянка откровенно рассказала в интервью изданию Condé Nast Traveller.

По ее словам, после переезда в Лос-Анджелес (в США Шарапова прилетела с отцом с $700 еще в семилетнем возрасте) она быстро привыкла к американскому образу жизни.

"Считаю Америку своим домом, но основы моего воспитания и культуры, которые мне очень дороги, – русские. Большая часть моей семьи до сих пор живет в Сочи и на юге России, поэтому у меня все еще глубокая связь с ней. Но с точки зрения того, где я укоренилась, это, безусловно, в Соединенных Штатах", – подчеркнула спортсменка.

Она добавила, что у нее есть российский паспорт и американская грин-карта.

Также Шарапова призналась, что очень любит Италию, где она только что провела отпуск. Особенно теннисистка любит Искью, Венецию, Тоскану и Сицилию, куда часто отправляется, чтобы отдохнуть буквально три-четыре дня.

Напомним, 26 августа в первом круге US Open Шарапова проиграла в 19-й раз подряд (всего 20 побед) американке Серене Уильямс со счетом 1:6, 1:6. Матч продлился всего 58 минут.

Наталья КУРИПКО
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