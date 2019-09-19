Все желающие смогут не только присоединиться к модному виду физической активности - пройти небольшую дистанцию, - но и сделать доброе дело

В воскресенье, 29 сентября, состоится "Скандинавский променад" – благотворительное мероприятие для любителей скандинавской ходьбы и активного образа жизни. К участию в променаде приглашаются все любители здорового образа жизни от мала до велика.

Участие в променаде платное – регистрационный взнос участника составляет всего 500 рублей. В стартовый комплект входят порядковый номер, подарки от организаторов, горячий обед и участие в благотворительном розыгрыше призов от партнеров.

За 1,5 тыс. руб. спортсмен получает еще и уникальные телескопические палки для ходьбы с символикой благотворительного "Скандинавского променада". Они долго прослужат ему и его здоровью.

"Шагай ради жизни!" – с таким девизом выходят на старт участники пятикилометровой дистанции в московском природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". В этот день каждый желающий с любым уровнем подготовки сможет присоединиться к модному виду физической активности, пройти небольшую дистанцию и сделать доброе дело.

Все взносы за участие в променаде будут перечислены в фонд "Линия жизни" для проведения курса восстановительного лечения шестилетнего Петра Барышева из подмосковного Егорьевска. У мальчика органическое поражение ЦНС, и сегодня цель ребенка – научиться писать и читать.

Специально для тех, кто никогда не занимался этим видом спорта, организаторы предусмотрели интересные мини-лекции на тему скандинавской ходьбы. В парке "Кузьминки-Люблино" 29 сентября можно узнать о пользе ходьбы, необходимом инвентаре для занятий и задать свои вопросы профессионалам.

Также собравшимся будут предложены мастер-классы от инструкторов Ассоциации скандинавской ходьбы (RNWA). А еще специалисты проведут занятие с многофункциональными палками-тренажёрами для ходьбы.

Начало мероприятия в 09:00, старт в 12:00.

Количество мест ограничено – нужно поспешить зарегистрироваться.