Российская команда не смогла справиться с соперником из Швейцарии

"Краснодар" в первом матче Лиги Европы на выезде крупно проиграл швейцарскому "Базелю". Встреча завершилась со счетом 5:0.

Уже в первом тайме в воротах краснодарцев побывали 2 мяча. Во втором ситуация не изменилась, и швейцарцы без сопротивления забили еще 3 гола.

"Краснодар" выступает в группе C, где также играют испанский "Хетафе" и турецкий "Трабзонспор"