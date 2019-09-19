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"Краснодар" в первом матче Лиги Европы на выезде крупно проиграл швейцарскому "Базелю". Встреча завершилась со счетом 5:0.
Уже в первом тайме в воротах краснодарцев побывали 2 мяча. Во втором ситуация не изменилась, и швейцарцы без сопротивления забили еще 3 гола.
"Краснодар" выступает в группе C, где также играют испанский "Хетафе" и турецкий "Трабзонспор"
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