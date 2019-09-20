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"Краснодар" отказался от Мамаева

Футболист теперь в поисках нового клуба

ФК "Краснодар" не захотел видеть в рядах команды освободившегося из тюрьмы Павла Мамаева. В клубе решили расторгнуть контракт с футболистом.

На официальном сайте "Краснодара" говорится, что в будущем никто из представителей команды не будет давать комментарии по поводу ухода Мамаева.

"Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся", - говорится в сообщении.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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