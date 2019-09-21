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Российская фигуристка установила два мировых рекорда

Спортсменка получила высокие оценки за выступление

Александра Трусова на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе побила 2 рекорда Алины Загитовой.

Фигуристка в одной программе выполнила три чистых прыжка в четыре оборота. Кроме того, она получила самые высокие баллы за выступление и установила мировые рекорды в произвольной программе, а также по набранным баллам по сумме двух прокатов.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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