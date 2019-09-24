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Приятную для футбольных болельщиков новость сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В Twitter организации сказано, что финальный поединок Лиги чемпионов в 2021 году состоится на Крестовском острове. Важное спортивное событие примет стадион питерского "Зенита".
⚡️ ОФИЦИАЛЬНО: Финал #ЛигаЧемпионов-2020/21 пройдет на стадионе "Санкт-Петербург"! 🏟🏆@gazprom_arena @rfsruofficial pic.twitter.com/mMjMShuquX— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 24, 2019
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