В Москве пройдет мощнейший ММА-турнир ACA 99

За титул чемпиона ACA сразятся два сильнейших бойца

На "ВТБ Арена" 27 сентября пройдет турнир ACA 99 крупнейшей мировой ММА-организации ACA. Его главным событием станет один из самых ожидаемых фанатами боев: чемпион ACB Али Багов и чемпион WFCА Хусейн Халиев оспорят пояс первого чемпиона АСА в легком дивизионе. За спиной Али Багова 24 досрочные победы и чемпионский титул АСВ в легком весе. Хусейн Халиев одержал 19 побед в 20 боях.

Вторым важным событием станет бой двух лучших российских средневесов. Снискавший огромную популярность у фанатов Магомед Исмаилов ("Кобра") сразится с дебютирующим в лиге экс-чемпионом М-1 Артемом Фроловым.

Еще одна звезда ММА – "Черный тигр" Расул Мирзаев – возвращается в "клетку" против Шамиля Шахбулатова из Грозного, который очень мотивирован в бою против звездного соперника.

Нашумевшая ММА-дилогия Полпудников – Османов обещает стать трилогией: реванш на ACA 99 наконец поставит финальную точку в давнем противостоянии между учеником легендарного Александра Шлеменко и казахом Аманом Оспановым.

Зрителей ожидает 15 боев с участием звезд ММА. Полный кард турнира:

Али Багов (Россия) против Хусейна Халиева (Россия)

Юнус Евлоев (Таджикистан) против Азама Гафорова (Таджикистан)

Абдул-Рахман Дудаев (Россия) против Олега Борисова (Россия)

Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия) против Иманали Гамзатханова (Россия)

Денис Конаков (Россия) против База Мохаммада Мубариза (Афганистан)

Магомед Исмаилов (Россия) против Артема Фролова (Россия)

Расул Мирзаев (Россия) против Шамиля Шахбулатова (Россия)

Мурад Абдулаев (Россия) против Вячеслава Василевского (Россия)

Алексей Полпудников (Россия) против Армана Оспанова (Казахстан)

Франтц Слиоа (Бразилия) против Мусы Хаманаева (Россия)

Гаджимурад Хирамагомедов (Россия) против Адама Таунсенда (США)

Ибрагим Чужигаев (Россия) против Алекса Гарсии (Доминикана)

Шараф Давлатмуродов (Россия) против Бретта Купера (США)

Клеверсон Силва (Бразилия) против Фатхидина Собирова (Таджикистан)

Евгений Бондарь (Россия) против Виталия Слипенко (Россия)