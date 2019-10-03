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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы. Конфликт между спортсменами произошел 2 октября во время очной встречи – впервые после подписания контракта на бой.
Емельяненко рассек Кокляеву бровь, когда бросил в него кепку. Другие детали происшествия уточняются, сообщают "Известия".
Спортсмены являются непримиримыми противниками. О подписании контакта сам Емельяненко сообщил 4 сентября в видеообращении. На записи боец порвал на себе рубашку и пообещал сделать то же самое с соперником, сравнив Кокляева с боксерским мешком.
Драка между спортсменами произошла на фоне их подготовки к "бою года" - 29 ноября они сойдутся на ринге. Поединок пройдет по правилам бокса на "ВТБ Арене".
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