Российская фигуристка установила мировой рекорд

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Фигуристка Александра Трусова установила мировой рекорд. Впервые в истории женского одиночного катания она исполнила четыре четверных прыжка.
В итоге Трусова заняла первое место в произвольной программе, передает РИА "Новости".
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