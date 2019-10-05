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Российская фигуристка установила мировой рекорд

Спортсменка выполнила четыре четверных прыжка

Фигуристка Александра Трусова установила мировой рекорд. Впервые в истории женского одиночного катания она исполнила четыре четверных прыжка.

В итоге Трусова заняла первое место в произвольной программе, передает РИА "Новости".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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