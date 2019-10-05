"Динамо" осталось без главного тренера

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Главный тренер футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Хохлов подал в отставку. Руководство приняло это решение.
На официальной странице команды в Twitter говорится, что в ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера.
Сегодня, после матча 12 тура #РПЛ #ОренбургДинамо главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера. pic.twitter.com/diDvBjoqbA— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 5 октября 2019 г.
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