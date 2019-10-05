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"Динамо" осталось без главного тренера

Команде в ближайшее время найдут нового специалиста

Главный тренер футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Хохлов подал в отставку. Руководство приняло это решение.

На официальной странице команды в Twitter говорится, что в ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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