"Динамо" осталось без главного тренера

Команде в ближайшее время найдут нового специалиста

Главный тренер футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Хохлов подал в отставку. Руководство приняло это решение.

На официальной странице команды в Twitter говорится, что в ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера.