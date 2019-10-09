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Легендарный боец ММА уходит из спорта

Спортсмен собрался в прощальный тур

Федор Емельяненко проведет 3 последних поединка и завершит спортивную карьеру.

"Я уже думаю об уходе, у меня уже возраст", –

приводит ТАСС слова Емельяненко.

Боец добавил, что чувствует себя хорошо, однако понимает, что пришла пора уходить. 

Ближайший из трех запланированных поединок пройдет 29 декабря в Японии – Емельяненко встретится с американцем Куинтоном Джексоном, напоминает "Свободная пресса".

Валентина МАЙОРОВА
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