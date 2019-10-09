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Гимнасты из России победили на ЧМ в командном многоборье

Россияне набрали 261,726 балла за шесть упражнений

Российские гимнасты впервые в истории победили в командном многоборье на чемпионате мира, который проходит в Штутгарте.

Золото забрали члены сборной России Денис Аблязин, Иван Стретович, Никита Нагорный, Артур Далалоян и Давид Белявский. Второе место заняли китайцы, а на третьей строчке расположились японцы.

В прошлом году россияне увезли с чемпионата серебро.

Ранее второе место в командном многоборье завоевала женская сборная России, пишет ТАСС. 

Полина ИВАНОВА
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