Россияне набрали 261,726 балла за шесть упражнений

Российские гимнасты впервые в истории победили в командном многоборье на чемпионате мира, который проходит в Штутгарте.

Золото забрали члены сборной России Денис Аблязин, Иван Стретович, Никита Нагорный, Артур Далалоян и Давид Белявский. Второе место заняли китайцы, а на третьей строчке расположились японцы.

В прошлом году россияне увезли с чемпионата серебро.

Ранее второе место в командном многоборье завоевала женская сборная России, пишет ТАСС.