Российский футболист вышел на второе место в списке лучших бомбардиров

Сборная России по футболу одержала шестую победу подряд в отборочном турнире Евро-2020

Матч с Шотландией завершился со счетом 4:0. Игра прошла в Москве на стадионе "Лужники", сообщают РИА Новости.

Полузащитник Александр Головин на 84-й минуте с передачи Артема Дзюбы забил четвертый гол в ворота шотландской сборной, передает "Пятый канал". Благодаря этому российским спортсменам удалось с большим отрывом обыграть шотландцев.

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года. В семи поединках отбора Евро-2020 он забил восемь мячей, сообщает RT.

Следующий матч отборочного турнира сборная России проведет в воскресенье, 13 октября. Команда сыграет против сборной Кипра.