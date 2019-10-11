Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Россия разгромила Шотландию в отборе на чемпионат Европы

Российский футболист вышел на второе место в списке лучших бомбардиров

Сборная России по футболу одержала шестую победу подряд в отборочном турнире Евро-2020

Матч с Шотландией завершился со счетом 4:0. Игра прошла в Москве на стадионе "Лужники", сообщают РИА Новости.

Полузащитник Александр Головин на 84-й минуте с передачи Артема Дзюбы забил четвертый гол в ворота шотландской сборной, передает "Пятый канал". Благодаря этому российским спортсменам удалось с большим отрывом обыграть шотландцев.

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года. В семи поединках отбора Евро-2020 он забил восемь мячей, сообщает RT.

Следующий матч отборочного турнира сборная России проведет в воскресенье, 13 октября. Команда сыграет против сборной Кипра.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы взбесились после слов Собчак о войне в Донбассе

Ксения Анатольевна использовала неверную, по версии соседей, формулировку

Путин ответил WADA по обвинениям в допинге

Россия стремится оставить в прошлом черные страницы в отечественном спорте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей