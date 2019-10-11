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Сборная России по футболу одержала шестую победу подряд в отборочном турнире Евро-2020
Матч с Шотландией завершился со счетом 4:0. Игра прошла в Москве на стадионе "Лужники", сообщают РИА Новости.
Полузащитник Александр Головин на 84-й минуте с передачи Артема Дзюбы забил четвертый гол в ворота шотландской сборной, передает "Пятый канал". Благодаря этому российским спортсменам удалось с большим отрывом обыграть шотландцев.
Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года. В семи поединках отбора Евро-2020 он забил восемь мячей, сообщает RT.
Следующий матч отборочного турнира сборная России проведет в воскресенье, 13 октября. Команда сыграет против сборной Кипра.
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