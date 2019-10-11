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Российский гимнаст стал чемпионом мира

Это первая большая победа в карьере россиянина

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира, который проходит в немецком Штутгарте. По сумме шести упражнений 22-летний атлет набрал 88,772 балла. 

Это первая большая победа Нагорного в индивидуальном многоборье, передает ТАСС. Его соотечественник Артур Далалоян занял второе место. Замкнул тройку лидеров спортсмен с Украины Олег Верняев. 

Напомним, два дня назад россияне впервые в истории победили в командном многоборье.

Ксения АНДРЕЕВА
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