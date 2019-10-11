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Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира, который проходит в немецком Штутгарте. По сумме шести упражнений 22-летний атлет набрал 88,772 балла.
Это первая большая победа Нагорного в индивидуальном многоборье, передает ТАСС. Его соотечественник Артур Далалоян занял второе место. Замкнул тройку лидеров спортсмен с Украины Олег Верняев.
Напомним, два дня назад россияне впервые в истории победили в командном многоборье.
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