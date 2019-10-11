Это первая большая победа в карьере россиянина

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира, который проходит в немецком Штутгарте. По сумме шести упражнений 22-летний атлет набрал 88,772 балла.

Это первая большая победа Нагорного в индивидуальном многоборье, передает ТАСС. Его соотечественник Артур Далалоян занял второе место. Замкнул тройку лидеров спортсмен с Украины Олег Верняев.

Напомним, два дня назад россияне впервые в истории победили в командном многоборье.