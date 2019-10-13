Нибиру
- За США охотится планета смерти
- Фея с Нибиру: труп пришельца нашли в погребе у пенсионера
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
380 новости
Даниил Медведев в финале турнира "Мастерс" в Шанхае победил немца Александра Зверева.
Матч продлился 1 час и закончился со счетом 2:0.
Успешное выступление россиянина в этом году позволило ему подняться на четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Политика американского президента укрепила российскую экономику
В Риге не хотят, чтобы россияне праздновали освобождение города от фашистов