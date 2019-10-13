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Российский теннисист победил на турнире в Шанхае

Спортсмен выиграл уже на четвертом соревновании в году

Даниил Медведев в финале турнира "Мастерс" в Шанхае победил немца Александра Зверева.

Матч продлился 1 час и закончился со счетом 2:0.

Успешное выступление россиянина в этом году позволило ему подняться на четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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