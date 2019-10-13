Россиянин принес сборной золото на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Второе место занял тоже представитель нашей страны

Никита Нагорный завоевал золото на ЧМ по спортивной гимнастике в опорном прыжке. Судьи оценили его выступление в 14,966 балла.

Второе место занял еще один россиянин Артур Далалоян. Бронзу завоевал украинец Игорь Радивилов, передает ТАСС.