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Россиянин принес сборной золото на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Второе место занял тоже представитель нашей страны

Никита Нагорный завоевал золото на ЧМ по спортивной гимнастике в опорном прыжке. Судьи оценили его выступление в 14,966 балла.

Второе место занял еще один россиянин Артур Далалоян. Бронзу завоевал украинец Игорь Радивилов, передает ТАСС.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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