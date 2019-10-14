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"Спартак" обрел нового главного тренера

Красно-белых к победам поведет немецкий специалист с итальянскими корнями

Футбольный клуб "Спартак" обрел нового главного тренера – им стал 34-летний специалист из ФРГ Доменико Тедеско. О его назначении руководство ФК объявило в понедельник, 14 октября.

"Для меня большая честь быть здесь и стать тренером такой команды, как "Спартак" – команды с огромной историей. Я знакомлюсь с командой, и это чувство меня очень радует", – заявил Тедеско журналистам на специальном брифинге.

Контракт с немецким специалистом итальянского происхождения подписан на два года и девять месяцев, сообщает телеканал "360". Тренер будет получать за сезон зарплату в размере 1,5 млн евро. Перед Тедеско поставлена сложная задача – вытащить красно-белых из подвала турнирной таблицы, где сейчас спартаковцы занимают 12-е место. В активе команды 14 очков.

Елена УСОВА
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