Нападающий бельгийского "Гента" не удержался от язвительного замечания

Украинский форвард Роман Яремчук иронично высказался в адрес сборной России, которая ранее досрочно прошла на чемпионат Европы по футболу.

"Мы не как Россия – обыграла Шотландию и будет всем рассказывать, что выиграет Евро... Если расслабимся, получим пинок", –

приводит Tribuna слова Яремчука.

Футболисты российской сборной 13 октября разгромили со счетом 5:0 сборную Кипра в игре отборочного цикла и досрочно получили место в финальной части ЧЕ-2020. В четверг, 10 октября, команда России выиграла у Шотландии (4:0), завоевав путевку на европейский турнир в рекордные сроки.

Украина выиграла у Португалии со счетом 2:1, напоминает телеканал "360°". Матч состоялся 14 октября, украинская сборная заняла первое место в группе, отмечает "Свободная пресса".