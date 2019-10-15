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На Украине высмеяли футболистов российской сборной

На Украине высмеяли футболистов сборной РФ
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Нападающий бельгийского "Гента" не удержался от язвительного замечания

Украинский форвард Роман Яремчук иронично высказался в адрес сборной России, которая ранее досрочно прошла на чемпионат Европы по футболу. 

"Мы не как Россия – обыграла Шотландию и будет всем рассказывать, что выиграет Евро... Если расслабимся, получим пинок", –

приводит Tribuna слова Яремчука.

Футболисты российской сборной 13 октября разгромили со счетом 5:0 сборную Кипра в игре отборочного цикла и досрочно получили место в финальной части ЧЕ-2020. В четверг, 10 октября, команда России выиграла у Шотландии (4:0), завоевав путевку на европейский турнир в рекордные сроки. 

Украина выиграла у Португалии со счетом 2:1, напоминает телеканал "360°". Матч состоялся 14 октября, украинская сборная заняла первое место в группе, отмечает "Свободная пресса".

Валентина МАЙОРОВА
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