Российская биатлонистка сменила гражданство

На этой неделе уже вторая лыжница приняла подобное решение

Аделина Сабитова будет выступать за Белоруссию, теперь решение спортсменки должен одобрить Международный союз биатлонистов.

Как сообщил ТАСС информированный источник, Белорусская федерация биатлона вместе с Сабитовой обратились в Союз биатлонистов России, и прошение о переходе было удовлетворено.

Биатлонистке 22 года, она выступала в команде Удмуртии. Сабитова не участвовала в сборной России. На чемпионате страны в этом сезоне Аделина заняла в спринте сорок четвертое место.

Ранее бронзовый призер чемпионата мира 2017 г. в смешанной эстафете Ольга Подчуфарова объявила, что в новом сезоне переходит в сборную Словении.