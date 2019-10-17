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Российская биатлонистка сменила гражданство

Спортсменки отказываются от России
Фото: www.globallookpress.com
На этой неделе уже вторая лыжница приняла подобное решение

Аделина Сабитова будет выступать за Белоруссию, теперь решение спортсменки должен одобрить Международный союз биатлонистов.

Как сообщил ТАСС информированный источник, Белорусская федерация биатлона вместе с Сабитовой обратились в Союз биатлонистов России, и прошение о переходе было удовлетворено.

Биатлонистке 22 года, она выступала в команде Удмуртии. Сабитова не участвовала в сборной России. На чемпионате страны в этом сезоне Аделина заняла в спринте сорок четвертое место.

Ранее бронзовый призер чемпионата мира 2017 г. в смешанной эстафете Ольга Подчуфарова объявила, что в новом сезоне переходит в сборную Словении.

Валентина МАЙОРОВА
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