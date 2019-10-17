Российская биатлонистка сменила гражданство

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Аделина Сабитова будет выступать за Белоруссию, теперь решение спортсменки должен одобрить Международный союз биатлонистов.
Как сообщил ТАСС информированный источник, Белорусская федерация биатлона вместе с Сабитовой обратились в Союз биатлонистов России, и прошение о переходе было удовлетворено.
Биатлонистке 22 года, она выступала в команде Удмуртии. Сабитова не участвовала в сборной России. На чемпионате страны в этом сезоне Аделина заняла в спринте сорок четвертое место.
Ранее бронзовый призер чемпионата мира 2017 г. в смешанной эстафете Ольга Подчуфарова объявила, что в новом сезоне переходит в сборную Словении.
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