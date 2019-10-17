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Умер российский призер Олимпиады

Умер российский призер Олимпиады
Фото: Утро.ру
Спортсмену было 62 года

Андрей Смирнов, который был двукратным призером Олимпийских игр 1976 года в соревнованиях по плаванию, скончался 17 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Коллеги Смирнова не назвали в официальном сообщении причину его смерти.

Спортсмен завоевал серебро на Олимпиаде-1976 в Монреале в предварительном заплыве в эстафете 4 по 200 м вольным стилем, а также бронзу в комплексном плавании на 400 м. Смирнов также неоднократно становился призером чемпионата мира, чемпионата Европы и континентального первенства.

В последние годы жизни спортсмен работал заместителем директора СШОР Кировского района Петербурга, пишет агентство FlashNord.

Полина ИВАНОВА
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