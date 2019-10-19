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Российской сборной по биатлону сократили квоту на сезон

Из-за антидопинговых нарушений на гонку можно будет заявить 5 спортсменок вместо 6

Международный союз биатлонистов (IBU) сократил квоту женской сборной России в Кубке мира на сезон 2019-2020.

Причиной такого решения стала дисквалификация Маргариты Васильевой за нарушение антидопинговых правил. Ее результаты, начиная с февраля 2019 года, аннулированы, передает ТАСС.

Теперь на личные гонки Россия может выставить 5 спортсменок вместо 6.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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