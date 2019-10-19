Нибиру
- Это окончательно: Нибиру погубит Землю
- Бесы с Нибиру принесли в Россию опасную эпидемию
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
381 новости
Международный союз биатлонистов (IBU) сократил квоту женской сборной России в Кубке мира на сезон 2019-2020.
Причиной такого решения стала дисквалификация Маргариты Васильевой за нарушение антидопинговых правил. Ее результаты, начиная с февраля 2019 года, аннулированы, передает ТАСС.
Теперь на личные гонки Россия может выставить 5 спортсменок вместо 6.
Откровения первого президента СССР вызвали бурю возмущения
Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков