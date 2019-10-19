Скончался экс-теннисист сборной России

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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников сообщил о смерти коллеги Александра Волкова.
"Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса! Покойся с миром, мой друг", – написал спортсмен в Twitter.
Волков в 1993 году он дошёл до полуфинала US Open, а 1994 и 1995 годах играл в финале Кубка Дэвиса за сборную России.
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