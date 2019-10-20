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Матч чемпионата России по футболу закончился массовой дракой

Кулаками размахивали игроки и тренеры

Матч РПЛ между клубами "Оренбург" и Крылья Советов" завершился массовой дракой на последних минутах. При этом в стычке поучаствовали не только болельщики, но и игроки и даже тренеры.

Конфликт возник из-за того, что в добавленное время мяч попал в руку игроку "Оренбурга", что вызвало недовольство спортсменов.

Защитник самарского клуба Александр Анюков толкнул соперника и получил красную карточку. После стычки удалили и двух главных тренеров.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Крыльев советом".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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