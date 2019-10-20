Матч чемпионата России по футболу закончился массовой дракой

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Матч РПЛ между клубами "Оренбург" и Крылья Советов" завершился массовой дракой на последних минутах. При этом в стычке поучаствовали не только болельщики, но и игроки и даже тренеры.
Конфликт возник из-за того, что в добавленное время мяч попал в руку игроку "Оренбурга", что вызвало недовольство спортсменов.
Защитник самарского клуба Александр Анюков толкнул соперника и получил красную карточку. После стычки удалили и двух главных тренеров.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Крыльев советом".
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