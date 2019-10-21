Предыдущее достижение также принадлежало спортсменке из нашей страны

Пятнадцатилетняя фигуристка Анна Щербакова на турнире Skate America получила 18,66 балла за каскад из четверного лутца и тройного тулупа – рекордный показатель для этого вида спорта.

Перед этим рекорд принадлежал Александре Трусовой – 16,41 балла. Щербакова выиграла соревнования, третью ступень пьедестала почета заняла еще одна российская спортсменка: России Елизавета Туктамышева, напоминает "Газета.ру".