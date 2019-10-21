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Пятнадцатилетняя фигуристка Анна Щербакова на турнире Skate America получила 18,66 балла за каскад из четверного лутца и тройного тулупа – рекордный показатель для этого вида спорта.
Перед этим рекорд принадлежал Александре Трусовой – 16,41 балла. Щербакова выиграла соревнования, третью ступень пьедестала почета заняла еще одна российская спортсменка: России Елизавета Туктамышева, напоминает "Газета.ру".
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