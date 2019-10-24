Спортсмен все еще надеется на реванш

Ирландский боец Конор Макгрегор дал пресс-конференцию в Москве. Спортсмен был настроен агрессивно по отношению к коллеге Хабибу Нурмагомедову, которому уступил в бою в 2018-м. Ирландец обвинил россиянина в трусости.

"Он скрывается и трусит",

– цитирует Макгрегора, который отметил, что Нурмагомедов уехал из страны, как только он сюда прилетел, интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Как отмечает телеканал "360", ирландец сообщил, что еще надеется выйти на ринг с россиянином в Москве.

Как напоминает агентство НСН, осенью 2018-го прошел легендарный бой между Конором и Хабибом, после которого началась потасовка из-за оскорблений в адрес семьи россиянина из зала.