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Ирландский боец Конор Макгрегор дал пресс-конференцию в Москве. Спортсмен был настроен агрессивно по отношению к коллеге Хабибу Нурмагомедову, которому уступил в бою в 2018-м. Ирландец обвинил россиянина в трусости.
"Он скрывается и трусит",
– цитирует Макгрегора, который отметил, что Нурмагомедов уехал из страны, как только он сюда прилетел, интернет-портал "Подмосковье сегодня".
Как отмечает телеканал "360", ирландец сообщил, что еще надеется выйти на ринг с россиянином в Москве.
Как напоминает агентство НСН, осенью 2018-го прошел легендарный бой между Конором и Хабибом, после которого началась потасовка из-за оскорблений в адрес семьи россиянина из зала.
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