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Макгрегор посмеялся над Нурмагомедовым

Спортсмен все еще надеется на реванш

Ирландский боец Конор Макгрегор дал пресс-конференцию в Москве. Спортсмен был настроен агрессивно по отношению к коллеге Хабибу Нурмагомедову, которому уступил в бою в 2018-м. Ирландец обвинил россиянина в трусости.

"Он скрывается и трусит",

– цитирует Макгрегора, который отметил, что Нурмагомедов уехал из страны, как только он сюда прилетел, интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Как отмечает телеканал "360", ирландец сообщил, что еще надеется выйти на ринг с россиянином в Москве. 

Как напоминает агентство НСН, осенью 2018-го прошел легендарный бой между Конором и Хабибом, после которого началась потасовка из-за оскорблений в адрес семьи россиянина из зала. 

Полина ИВАНОВА
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