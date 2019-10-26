Спортсменке никак не удается победить

Фигуристка Евгения Медведева надеялась побороться за медали на этапе Гран-при в Канаде, однако все испортило падение.

Во время тройного лутца Медведева упала и врезалась спиной в бортик катка. Она с трудом поднялась и продолжила выступление. В результате она набрала лишь 62,89 балла и заняла 6 место.

Тренер Медведевой Брайан Орсер рассказал, что фигуристке удалось избежать тяжелой травмы.

"Она не получила абсолютно никаких травм", - цитирует его РИА "Новости".