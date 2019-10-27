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Американцы восхитились российской фигуристкой

Американцы восхитились российской фигуристкой
Александра Трусова. Фото: Paul Chiasson/The Canadian Press via ZUMA Press/ТАСС
Спортсменка удивила экспертов

Выступление Александры Трусовой на Skate Canada привело в восторг американский комментаторов, которые засыпали ее комплиментами.

Россиянку назвали "королевой четверных" и "машиной по исполнению прыжков".

"Она исполнила невероятное количество прыжков. Новое лицо женского одиночного фигурного катания",

– сказал один из экспертов.

Комментаторы отметили сложность программы и высокий уровень катания спортсменки, передает РИА "Новости".

Александра Трусова заняла первое место на соревнованиях в Канаде. По сумме двух программ она получила 241,02 балла, что является мировым рекордом.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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