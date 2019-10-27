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Выступление Александры Трусовой на Skate Canada привело в восторг американский комментаторов, которые засыпали ее комплиментами.
Россиянку назвали "королевой четверных" и "машиной по исполнению прыжков".
"Она исполнила невероятное количество прыжков. Новое лицо женского одиночного фигурного катания",
– сказал один из экспертов.
Комментаторы отметили сложность программы и высокий уровень катания спортсменки, передает РИА "Новости".
Александра Трусова заняла первое место на соревнованиях в Канаде. По сумме двух программ она получила 241,02 балла, что является мировым рекордом.
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