Спортсменка удивила экспертов

Выступление Александры Трусовой на Skate Canada привело в восторг американский комментаторов, которые засыпали ее комплиментами.

Россиянку назвали "королевой четверных" и "машиной по исполнению прыжков".

"Она исполнила невероятное количество прыжков. Новое лицо женского одиночного фигурного катания",

– сказал один из экспертов.

Комментаторы отметили сложность программы и высокий уровень катания спортсменки, передает РИА "Новости".

Александра Трусова заняла первое место на соревнованиях в Канаде. По сумме двух программ она получила 241,02 балла, что является мировым рекордом.