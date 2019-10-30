Немец Шюррле всерьез задумался об уходе из большого футбола

Андре Шюррле, который выступает на правах аренды за московский клуб "Спартак", заявил об окончании спортивной карьеры. Правда, это не произойдет в ближайшее время.

По словам игрока, он еще погоняет мяч по полю год-другой. Впрочем, точной даты ухода из большого футбола Шюррле не назвал.

"Год за годом я решаю для себя, хочу ли я продолжать, если у меня все еще есть мотивация, готов ли я физически. Я не знаю. Возможно, я поиграю еще год, может, два" – передает его слова Bild.



Шюррле играет за "Спартак" с 2019 года, напоминает "СвободнаяПресса". В столичный клуб он перебрался из дортмундской "Боруссии".