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Московский "Спартак" может лишиться ключевого игрока

Немец Шюррле всерьез задумался об уходе из большого футбола

Андре Шюррле, который выступает на правах аренды за московский клуб "Спартак", заявил об окончании спортивной карьеры. Правда, это не произойдет в ближайшее время. 

По словам игрока, он еще погоняет мяч по полю год-другой. Впрочем, точной даты ухода из большого футбола Шюррле не назвал.

"Год за годом я решаю для себя, хочу ли я продолжать, если у меня все еще есть мотивация, готов ли я физически. Я не знаю. Возможно, я поиграю еще год, может, два" – передает его слова Bild.

Шюррле играет за "Спартак" с 2019 года, напоминает "СвободнаяПресса". В столичный клуб он перебрался из дортмундской "Боруссии".

Ксения АНДРЕЕВА
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