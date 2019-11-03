Золотую медаль нашей спортсменки отдали американке

Неловкая ситуация сложилась на награждении по итогам этапа Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.

Оконфузились организаторы соревнований. "Золото", которое завоевала российская фигуристка Алена Косторная, по ошибке отдали американской спортсменке Мэрайе Белл. Конкурсантка из США быстро исправила оплошность – она сняла с себя медаль и повесила ее на шею Алены. Наша фигуристка не обиделась – она начала звонко смеяться, заразив и стоявших с ней на пьедестале девушек. Зал наградил веселую победительницу аплодисментами. Видео курьеза появилось в соцсетях.

ОРУ И ПЛАЧУ pic.twitter.com/c1t0mtzyV3 — волосы лены рaди (@lenaradihair) 2 ноября 2019 г.

Напомним, что американская фигуристка Мэрайя Белл заняла на турнире третье место. "Серебро" получила Алина Загитова, а золотую медаль отдали Алене Косторной. Об этом пишет Sport24.

Загитова и Косторная примут участие во втором в сезоне этапе серии Гран-При через три недели в японском Саппоро.

