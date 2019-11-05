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Ушел из жизни российский олимпийский чемпион

Фото: pixabay.com
Парализованный спортсмен скончался на 44-м году жизни

Дмитрий Василенко умер в больнице во Франции, где находился в последние годы. Об этом сообщил его коллега – олимпийский чемпион по спортивной гимнастике. 

"Прощай, друг! Спасибо за все... Димы больше нет с нами..." – написал Алексей Немов в соцсети под фото, на котором они вместе сняты на пьедестале. А также выразил соболезнование родным и близким.

Подписчики присоединились к словам спортсмена, выразив глубокое сожаление:

"Дима...Светлая память",  "Еще одна звезда погасла", "Дмитрий был профессиональным человеком...Очень жаль, что в жизни бывает вот так...", "Настоящий боец, очень долго он боролся с этой проклятой болезнью, даже при этом он всегда был на позитиве. Прощай, Василек".

Чемпион скончался после тяжелой болезни – в 2008 г. ему поставили диагноз "боковой амиотрофический склероз". Мужчину полностью парализовало, врачи подключили его к аппарату искусственного дыхания, передает "Царьград".

Как правило, такие больные живут не дольше пяти лет. Этот недуг не поддается лечению, отмечает телеканал "360"

Дмитрий Василенко родился в Черкесске 12 ноября 1975 года. В 1996-м он стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях по спортивной гимнастике в Атланте. На ЧМ-1994 вместе со сборной завоевал серебро, а в 1997 г. – бронзу.

Полина ДОРОЖКИНА
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