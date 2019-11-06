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Судьба РУСАДА решится в декабре

До конца года в допинговом скандале поставят точку

Решение по делу Российской антидопинговой организации (РУСАДА) будет вынесено не раньше следующего месяца, сообщил руководитель Комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор.

Он пояснил, что возглавляемый им Комитет еще не определился с датой заседания с участием экспертов. То есть рекомендации выйдут не раньше 18 ноября, так как у агентства появились сопутствующие вопросы. 

"Затем состоится внеочередное заседание исполкома – примерно в начале декабря, наверное, где-то в Европе. И Россия будет немедленно уведомлена об этом решении", – цитирует Тэйлора РИА "Новости". 

Напомним, WADA намерено лишить РУСАДА, которое подозревается в махинациях с данными, статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. 

Ксения АНДРЕЕВА

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