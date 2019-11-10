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"Шансы крайне малы": россиянам закрыли въезд в США

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Американцы срывают участие наших спортсменов в турнире Florida Cup

Назревает новый скандал из-за невыдачи виз.

Московский "Спартак" с большой долей вероятности не попадет на международный турнир по футболу Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в США.

Американцы, судя по всему, тянут с выдачей виз. Об этом стало известно порталу Sport24. Шансы получить документы у красно-белых еще есть, но они очень малы.

Наши футболисты должны были сыграть бразильскими "Коринтиансом" и "Палмейрасом", также "Спартаку" предстояла встреча с колумбийским "Атлетико Насьональ".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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