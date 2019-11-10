"Шансы крайне малы": россиянам закрыли въезд в США

Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
389 новости
Назревает новый скандал из-за невыдачи виз.
Московский "Спартак" с большой долей вероятности не попадет на международный турнир по футболу Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в США.
Американцы, судя по всему, тянут с выдачей виз. Об этом стало известно порталу Sport24. Шансы получить документы у красно-белых еще есть, но они очень малы.
Наши футболисты должны были сыграть бразильскими "Коринтиансом" и "Палмейрасом", также "Спартаку" предстояла встреча с колумбийским "Атлетико Насьональ".
Тотемный годослов для всех на год Паука
Эпатажной балерине присвоили почетный титул после фото в купальнике