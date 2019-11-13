WADA снизошла до несчастных атлетов, принимающих в стрессовых ситуациях "социальные" наркотики

Есть большая вероятность, что в новой редакции кодекса Всемирного антидопингового агентства будет снижена ответственность спортсменов за употребление кокаина. Об этом сообщает юридическая компания SILA, занимающаяся в том числе спортивным правом.

Новость из стана WADA в организации назвали революционной.

Отмечается, что среди изменений, которые вступят в силу с января 2021 г., есть сокращение санкций за нарушение антидопинговых правил, связанных с использованием так называемых аддитивных субстанций. Главное, чтобы атлет доказал, что использовал их вне соревновательного периода и не ради улучшения спортивных результатов.

"С момента принятия кодекса 2015 года юристы неоднократно обращали внимание WADA на то, что так называемые "уличные" или "социальные" наркотики, в особенности кокаин, представляют собой существенную проблему при применении действующей редакции кодекса. В большинстве случаев спортсмен принимает такие наркотики не для улучшения спортивных результатов, а потому, что он попал в сложную жизненную ситуацию и в зависимость", – говорится в сообщении.

В настоящее время эксперты WADA готовят список веществ, часто злоупотребляемых в обществе вне рамок спорта. В него должен попасть и кокаин. Использование таких субстанций атлетами вне соревновательного периода без цели улучшить свои результаты будет накладываться дисквалификацией в три месяца. Если же спортсмен согласится пройти курс реабилитации, то срок ее сократится до одного месяца.