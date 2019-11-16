В Москве началась Международная Спартакиада студентов транспортных вузов

В соревнованиях участвуют спортсмены со всей страны

На площадке Дома физкультуры Российского университета транспорта 16 ноября открылась Международная Спартакиада студентов транспортных вузов, которая продлится до 21 ноября. Об этом рассказала пресс-служба РУТ (МИИТ).

По словам заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова, это мероприятие уже больше 10 лет фактически начинает транспортную неделю.

"Более 800 лучших спортсменов транспортных вузов страны примут участие в Спартакиаде, и с каждым годом их количество растет",

– обратился к участникам соревнований Семенов.

Замминистра транспорта также пожелал всем спортсменам рекордов и побед и поблагодарил Российский университет транспорта за проведение и организацию мероприятия, а также за то, что Спартакиада ежегодно проходит на его территории.

В этом году на турнир съехались студенты-спортсмены из Иркутска, Санкт-Петербурга, Самары, Ростова, Ульяновска, Омска, а также из других городов России. Более того, в 2019-м впервые попробуют свои силы учащиеся Белорусского государственного университета транспорта. Среди членов этой команды есть победители и призеры Международных соревнований, чемпионатов Мира и Европы.

Борис Левин, президент Ассоциации транспортных вузов, поблагодарил Евгения Дитриха, министра транспорта, и команду ведомства за активную поддержку Спартакиады и выразил надежду, что ее участники найдут за это время новых друзей.

В этом спортивном празднике участвуют 18 команд. Студенты будут бороться за призовые места по многим видам спорта, например, пройдут соревнования по баскетболу, волейболу, плаванию, шахматам, боксу, настольному теннису и мини-футболу. При этом Спартакиада проходит по правилам официальных соревнований, которые утверждают международные федерации по соответствующим видам спорта. Решения принимает организационный комитет и главная судейская коллегия. 18 ноября пройдут финальные игры.

XI Международная спартакиада студентов транспортных вузов призвана создать условия для всестороннего развития молодежи, сохранить спартакиадное движение.